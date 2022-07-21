...И немного о "Боинге"

Американский концерн до 2041 года поставлять самолёты на российский рынок не планирует. Интересно, кому они тут будут нужны после 2041 года и почему при вышеописанном раскладе Россия должна продолжать поставки на Запад титана, который используется в американском и европейском гражданском авиастроении? Своё мы успешно угробили в 90-е (фамилии всех, кто этим занимался хорошо известны) и не восстановили в 2000-е и 2010-е (тут всё ещё проще - люди остались во власти и немало преуспели, поднявшись по карьерной лестнице).