СССР-Россия

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...И немного о "Боинге"

...И немного о "Боинге"

Американский концерн до 2041 года поставлять самолёты на российский рынок не планирует. Интересно, кому они тут будут нужны после 2041 года и почему при вышеописанном раскладе Россия должна продолжать поставки на Запад титана, который используется в американском и европейском гражданском авиастроении? Своё мы успешно угробили в 90-е (фамилии всех, кто этим занимался хорошо известны) и не восстановили в 2000-е и 2010-е (тут всё ещё проще - люди остались во власти и немало преуспели, поднявшись по карьерной лестнице).

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