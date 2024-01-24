Маск поддержал идею губернатора Техаса Эбботта защищать границы США без Байдена

Гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал идею губернатора штата Техас в США Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать американскую границу с Мексикой даже без помощи федеральных властей во главе с президентом Джо Байденом.
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