Влияние времени завтрака на продолжительность жизни: результаты нового исследования

Вопрос о важности завтрака и его времени остается актуальным в области питания и здоровья. Недавнее исследование, опубликованное в Европейском журнале клинического питания, выявило значительную связь между временем первого приема пищи и риском преждевременной смерти.
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