Торжественная отправка призывников в войска Восточного военного округа состоялась в Забайкальском крае

С напутственными словами к призывникам обратились военный комиссар региона Юрий Шувалов и председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей Забайкалья» — Валентина Мордова.
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