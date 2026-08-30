В Госдуме назвали небезопасным постоянное использование VPN

Постоянное использование VPN-сервисов небезопасно и молодежь пытаются отучать от этого. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
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