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Кедми объяснил, зачем России медленная капитуляция Запада на Украине

Кедми объяснил, зачем России медленная капитуляция Запада на Украине

Военно-политический эксперт, политолог Яков Кедми в интервью каналу «Вальдман-Line» на YouTube объяснил, зачем России медленная капитуляция Запада на Украине.

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