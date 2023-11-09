Кедми объяснил, зачем России медленная капитуляция Запада на Украине

Военно-политический эксперт, политолог Яков Кедми в интервью каналу «Вальдман-Line» на YouTube объяснил, зачем России медленная капитуляция Запада на Украине.
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