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РИА Новости: госдолг Украины за июль вырос до $214,18 млрд

РИА Новости: госдолг Украины за июль вырос до $214,18 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам июля достиг $214,18 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства финансов страны.

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