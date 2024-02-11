Белый дом назвал безумными слова Трампа, что США не будут защищать страны НАТО

Слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не защитил бы союзников по НАТО, не выполняющих требования альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России, "приводят в ужас".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии