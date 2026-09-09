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Жительница Воронежской области лишилась более 1,2 миллиона рублей, пытаясь найти лёгкий заработок через интернет

Жительница Воронежской области лишилась более 1,2 миллиона рублей, пытаясь найти лёгкий заработок через интернет

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в рамках статьи об особо крупном мошенничестве.9 сентября.

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