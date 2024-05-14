В Томске и Томской области объявили штормовое предупреждение

Во второй половине дня 14 мая и ночью 15 мая в Томске и Томской области ожидаются дожди, грозы, местами град, усиление ветра до 18-23 м/с, сообщили в телеграм-канале Томской Областной Поисково-Спасательной службы.
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