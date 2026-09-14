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Царьград

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Bild: Германия потратила €6,3 млрд на украинских беженцев в 2024 году

Bild: Германия потратила €6,3 млрд на украинских беженцев в 2024 году

Только 27,1% украинцев, находящихся в Германии, имеют работу. В 2024 году страна потратила €6,3 млрд на их пособия.

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