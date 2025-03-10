Экс-канцлер Австрии: разные взгляды на конфликт на Украине не поссорят США и ЕС

Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете «Политика» заявил, что разница во взглядах на украинское урегулирование не приведет к разрыву между Евросоюзом и администрацией президента США Дональда Трампа, шансы на прекращение огня при новом американском лидере выше, чем раньше.