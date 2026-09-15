На Казанском вокзале предотвратили попытку суицида

В понедельник около 17:00 на Казанском вокзале в Москве была предотвращена попытка суицида. Как сообщает Rambler, 31-летнего мужчину с характерными повреждениями, связанными с попыткой суицида, обнаружили в мужском туалете вокзала.
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