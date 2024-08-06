Убытки Boeing во втором квартале достигли $1,4 млрд

Аэрокосмический гигант Boeing в этом году оказался в центре внимания прессы после того, как во время полета его самолета, приобретенного авиакомпанией Alaska Airlines, в воздухе оторвалась съемная дверь, пишет 5 августа портал Travel Tomorrow.
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