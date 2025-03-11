Укрепление рубля и опасения начала рецессии в США. Обзор финансового рынка от 11 марта

Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии вторника. Цены на нефть немного повысились Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом индекса РТС и консолидацией основного рублевого индекса.
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