Во сколько бой Махачев — Мойзес: время начала боя, прямая трансляция 18 июля на UFC on ESPN 26

18 июля пройдет UFC on ESPN 26, где в главном бою Ислам Махачев подерется против Тиаго Мойзеса. Время начала боя Махачев – Мойзес Начало турнира — в 02:00 (мск); Начало главного карда — в 05:00 (мск); Начало поединка — в 07:00 (мск).