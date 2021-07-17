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Во сколько бой Махачев — Мойзес: время начала боя, прямая трансляция 18 июля на UFC on ESPN 26

18 июля пройдет UFC on ESPN 26, где в главном бою Ислам Махачев подерется против Тиаго Мойзеса. Время начала боя Махачев – Мойзес Начало турнира — в 02:00 (мск); Начало главного карда — в 05:00 (мск); Начало поединка — в 07:00 (мск).

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