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Насколько адскими будут «адские» санкции ?

Насколько адскими будут «адские» санкции ?

Враги России на Западе возлагают надежды на только что одобренный Конгрессом США закон покойного сенатора-экстремиста Линдси Грэма* о санкциях против России и Ирана (Sanctioning Russia and Iran Act).

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