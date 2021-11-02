Платошкин заявил: "Eдроcовцы nовышают цены на все - теперьи и одной пенсии на нормальную едy не xватит!"

Медвежий уголПолитикаПлатошкин заявил: "Eдроcовцы nовышают цены на все - теперьи и одной пенсии на нормальную едy не xватит!" автор - Красный политик Фотография Платошкина За 30 лет в нашей стране существенно в хорошую сторону ничего не изменилось.Вернуться к статье10317НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевОлигархи у власти, понимаешь. В регионах они формируют думу!Александр Клово27 февраля 1933 года был совершен поджог Рейхстага. Фашистам надо было разжечь вакханалию против коммунистов, чтобы законным путем прийти к власти. Были предъявлены «неопровержимые» доказательства. И остановить фашистов смогли только коммунисты.Aamv07Остановить их смог Союз Советских Социалистических Республик, а СССР похоронили Главари Коммунисты, История однако.Евгений ГоголевТак до 1953г были коммунисты, кто спорит, а далее пришли к власти троцкисты - это разные люди. Сегодня была бы компартии, как при Сталине, первый поддержал бы её. А сегодня одно название Коммерческая партия рф.Александр КловоЦелуйте партию власти...Евгений ГоголевНе ешь незнакомые грибы.Александр КловоУзнаю почерк "органов". Уничтожайте врагов России! И сами ей служите! Нельзя присягать человеку, надо присягать России!Дмитрий Соловьеввообще-то цены повышают окуевшие от жадности и безнаказанности "безнецмены", точнее - монополисты а ВЛАСТЬ, в т.ч. ЕДро , обязанная бороться с повышением цен , молчит и делает вид что ничего не происходит. есть много способов борьбы с монополистами, но власть просто созерцает "типа мировые цены растут" забыв про мировые зарплатыАлександр ДементьевБизнецмены при нормальной власти сидели бы в зоне. (как в СССР. А когда сама власть состоит из бизнецменов, то бизнецмены и диктуют нормы жизни. Они же не будут бороться против себя.Дмитрий Соловьев100пудово верно, еще добавить что "менеджеры" были бы расстреляны нахренНиколай ПетровАлександр ДементьевЗабыл, что "Рыба гниёт с головы"? А твоя "Рыба" давно сгнила и только воняет. Принюхайся.Дмитрий Соловьева кто ОН, типа сказочник который ни за что не отвечает ???Николай ПетровКороля делает свита. Забыл ? Или используешь только выгодные поговорки. Кстати, рыба гниёт не с головы. Поговорка для дебилов.Николай ПетровОн тебе ещё и жопу подтирать должен ?Дмитрий Соловьевон должен свои обязанности исполнять, если ты не в курсе а про жопу ты поплачься товарищам-кремлеботам, помогут, вытрутНиколай ПетровА можно подробнее о ЕГО обязанностях ? Особенно про цены расскажи. В каком пункте обязанностей об этом сказано.Дмитрий Соловьевконституцию и клятву президента почитай, если буквы знаешьНиколай ПетровЧитал. Покажи мне, что он нарушает. Жду.Александр КловоОн, ковидный, нюх потерял. Народ плохой власти достался, что делать...Александр КловоНесменяемый все нарушает...Николай ПетровТо есть, кроме клеветы, ничего, никто , сказать не может ?Александр КловоДа Навальног власть лелеет.Николай ПетровНасрать на вашего Навального. Расскажи про Путина.Александр КловоВаш Навальный, вы его за границу отправляли.АШАнатолий ШадринКакими критериями руководствуются Платошкин и его жена-депутат, когда говорят, что люди плохо живут и с каким периодом надо сравнивать пенсии, чтобы оценить их низкий уровень? Что касается уровня жизни россиян, то я уже много раз говорил, что наш народ живет не хуже, чем во многих других странах. Достаточно взглянуть на количество автомобилей, квартир, поездок за границу на отдых и многое другое. Недавно прочитал здесь статью, с участием русского, который живет в Хургаде. Так он сказал, что иностранцы из Европы удивляются, почему русские жалуются на бедность, потому что на одного европейца там приходится 8-10 туристов из России. А что касается пенсий, то когда они были высокими, а люди были ими довольны? Моя бабушка, которая всю жизнь проработала в колхозе, в конце 60-х начале 70-х годов получала пенсию 28 рублей. Потом ей ее повысили до 32 рублей. Так и получала до самой смерти. Мой отец, кавалер ордена Ленина, получал самую высокую для рядового гражданина в СССР пенсию - 132 рубля, и тоже не жировал. Про ельцинскую Россию вообще не говорю. Тогда, по-моему, вообще никто ничего не получал, выживал, как мог. Так что сегодня российские пенсионеры обеспечены во всяком случае не хуже, чем это было в СССР, и уж точно лучше, чем при Ельцине.Дмитрий Соловьевпридурок, еще кол-во яхт приплети. расскажи как живет средний класс на 17 тыр.. а 1 рубль СССР = 350 руб сейчас.Александр ДементьевТоля, ты совсем дурак или притворяешься?. Да, болтаются по миру пару миллионов придурков , у которых папаши или мамаши прихватизировал.и народное добро. Болтаются, демонстрируют богайстьво, собирают новые штаммы коронавируса и тащат это дерьмо на Родину. Если принюхался к кормушке , то сиди и не хрюкай. Те машины, которые ты видишь во дворах, либо по уши в кредитах, либо металлолом, от которого с удовольствием избавились иностранные граждане. А про пенсии не тебе судить. В СССР пенсионе на пенсию мог жить так, как сейчас далеко не каждый работающий способен. О завтрашнем дне в СССР особо не задумывались. А сейчас бога молят - ждут милостыню от президента. Богатейшая страна мира , в которой всё украдено.Владимир EвтушенкоНе пиз...и, гнида лакейская, не зря тебе плюсуют такие же шавки, как и ты.АШАнатолий ШадринПара миллионов, которые наворовали, как вы выражаетесь, по Египтам и Турциям не катаются, им есть и без этого где отдохнуть. А вот от 30 до 50 миллионов российских граждан, которые в течении года выезжают за границу, это как раз те самые «бедняки» о которых вы все кричите. А что касается СССР, который вы сейчас так нахваливайте, то что же вы его не защищали тогда? Ведь СССР-то развалили такие же как вы, недовольные всем болтуны. Только те не кухне сидели и болтали, а потом вышли на улицу и разрушили великую страну, а такие как вы, которые «ядом» плюются сейчас в интернете и обзывают всех, разрушите современную Россию, если вам только дать волю. Вы ведь никого не любите, кроме себя, ничего не цените, обвиняете всех вокруг в своих неудачах и завидуете тем, кто живет лучше и доволен жизнью. Именно поэтому ни один человек, который мне здесь написал, не привёл ни одного факта, просто ругается матом и исходит злобой. Посмотрите для интереса, отзывы таких же как вы.Николай ПетровВот ты, к примеру, в курсе, что в Германии не так давно, пенсионерам живущим на пособия РАЗРЕШИЛИ иметь автомобиль. Только самый бюджетный из бюджетных. Иначе лишат пособия. И стали доплачивать расходы по оплате налога на стиральную машинку и телевизор.Николай ПетровАриХметику за гаражами в детстве скурил ?Aamv07понятно что думцы пенсию за 10 лет в думе 45 тыр рублей получают, но живут они за счёт другого получая почти полмилиона в месяц и другие возможные доходы, чего они за неё биться то станут, да у любого Алигарха или Крупного руководителя пенсия ни о чём и почему о ни о ней беспокоиться будут.Aamv07сказочник, пиши сказки глядишь разбогатеешь как богатели писатели и музыканты в СССР, они и сейчас не бедствуют если востребованы.Aamv07это в какой землеНиколай ПетровХрен его знает. Сегодня только, с другом немцем эту тему обсуждали.Ринат БесфамильныйПлатошкин обижается на власть, за что его лишили кормушки, вот и строчит, строчитСергей РоссиДа его и не приближали к кормушке)))саша дмитренкокормушка у него на западе,,,Владимир Казаковв суде свои слова подтвердишь?Дмитрий Соловьеву твоих хозяев детишки и счета на западеАлександр ДементьевАааа... Ты, Ринат, боишься, что он твоё место займёт? Хрюкай спокойно. У него совсем другие цели. Читай внимательно его программу.Александр ДементьевСанёк, ты опять из дурдома сбежал и несёшь тут всякую хрень. Или тебе ЕдРисня приплачивать за неё начала? Ну. тады "Ой". Неси дальше.Владимир EвтушенкоЗато ты, шавка беспородная, виляешь хвостом, когда барин тебе косточки со стола кидает, лакею гнусному.Владимир Eвтушенкокормушка у тебя, подонка,на западе,,,Владимир Eвтушенкокормушка у тебя, подонка,на западе,,,Сергей РоссиНу ты даже не мудак, так ... подмудокРинат БесфамильныйУ него не программа "товарищ" , а сплошные обещания и лживость для блага запада и янков, так что сам не хрюкай, а просто сопи в две дырочкиAamv07работа в ФРГ и США в дипломатическом корпусе не самое хилое место от кормушки.ВДвалерий двойнишниковШашка, за что же так тебя Господь наказал, лишив мозгов напрочь?Андрей БедныйМолоко из овсянки, а еще из гречки, и все это особые продукты для всяких, на голову ушибленных, травоедов. Обычное молоко не пробовал покупать? ) Или в нем у него тоже ГМО? )))Дмитрий Соловьева ты найди это обычное молоко, в смысле в магните или 5-кеАндрей БедныйДа полно. Там и покупаю. Предпочитаю местных производителей в пакетах, а не то у которого срок годности полгода. Что там искать-то? Одни дебилы напридумывают ерунды, другие ее начитаются и наслушаются, а потом производители для таких чушь пишут на упаковках, например на подсолнечном масле, что холестерина не содержит ))) Я до слез ржал когда в первый раз это увидел.Валерий ПашнинНу вот и поют они с Глазковой дуэтом. Семейственность.VVsevolodИ автор, и Платошкин, ну, такие страдальцы за народ, что "кушать не могу". Я пенсионер, но как-то не страдаю. Родственники у меня тоже пенсионеры и друзья моего возраста тоже. И я среди них страдальцев не вижу.Елена ТихомироваСомневаюсь , что вы пенсионер....VVsevolodВаше дело, хотите сомневайтесь, хотите нет, но человек 1954 года рождения не может не быть пенсионером. Не буду лукавить, я все еще подрабатываю, но скулить не собираюсь. Не та порода. А на всяких "коммунистов", хоть Платошкин, хоть Зю, мне плевать. Я видел коммунистических босиков в СССР (не путать с коммунистами-работягами) и знаю, что говорить они могут все, что угодно, а вот дела их с говорильней си-и-ильно расходятся.Александр ДементьевА ты из каких пенсионеров? Из тех, которые на Западе норку вырыли и тащат в неё денежку? Тогда понятно, почему тебя не волнует то, что твою Родину растаскивают по таким же норкам шустрые нувориши, оставляя НЕ твоим внукам объедки от общего пирога.Владимир EвтушенкоИз этих самых такие мразиВладимир EвтушенкоПёс беспородный, ты не страдаешь потому, что немало хапнул в 90-е,Владимир EвтушенкоАх же ты мразь поганая - ты подрабатываешь. Так почему только когда тебя харей в грязь ткнули, про это вспомнил*? Я пенсионер, работаю, потому себя и не считаю нищим, но если бы не работал, то еле-еле сводил концы с концами, хотя пенсия 16 тысяч, но одно ЖКХ минус 6 тысяч. А лекарства:VVsevolodС дураком, который вместо спора начинает лаяться, даже разговаривать не желаю. Я всю жизнь пахал, и сейчас работаю. А вас, нытиков, за мужиков не считаю.Александр ДементьевТы пахал?... Ты, милок, жопу грел на печи и страну просрал, когда другие целину поднимали, БАМ строили или как я -четверть века на урановых рудниках в пустыне добывал стратегическое сырьё, чтобы тебя, "пахаря" США не сильно гнобило. Поэтому и сейчас у тебя такая гнилая идеология. Сам хапнул, а на других ( в том числе и на страну) насрать.VVsevolodТы, голодающий Поволжья, перед тем как писать о своих страданиях, убери фото ряхи, а то как-то не вяжется с голодухой. А отвечать на собачий лай больше не буду. Я с людьми привык общаться, а не с шавками подворотными.Ринат Бесфамильныйсомнения свои в одно место спрячьте, ибо я тоже пенсионерВДвалерий двойнишниковБалОбол он!Владимир ЛисуковНи с каким периодом сравнивать не надо. Всё просто: сначала мы жили бедно, а потом нас обокрали. А сейчас пенсионеру страшно заходить в магазин: купить можно в большинстве своём отраву и за большие деньги. Существует и риск вернуться из магазина с банковским долгом.Сергей РоссиПлатошкины нужны, если останутся одни скабеевы вам всем не о чем будет собачиться и вы пойдете заниматься своими деламиАлександр ДементьевНе согласен. Платошкин предлагает сравнительно отличную от СССР-овского социализма и очень подходящую для России схему государственного устройства. Другое дело, что захватившая власть шайка, вряд ли позволит воплотить её в жизнь. Но он показывает НАПРАВЛЕНИЕ. к которому надо стремиться. Цель, которой у современной России нет. Никакой ! А общество без цели - это болото, в котором привольно чувствуют себя только пиявки да лягушки.Сергей РоссиНу собачится то вы будете, почему не согласен ? ))Ринат БесфамильныйВсе распродать и лизать отхожее место у запада. вот его программаAamv07цель жить по человечески и не бояться, что тебя оплопошат, вот и вся философия, человек который жил по времени как сыр в Масле от СССР до России при Путине, но почему резко прозрел когда его ушли с государевой работы, могу поверить что прозрел, с большой оговоркой, то что он с катушек слетает или переигрывает, единсвенное что в пользу не молчал против повышения пенсионного возраста. ну ни как не вяжется с образом Ильи Муромца спасателя всея Руси,Елена ТихомироваПенсионеры ненужный баланс для наших правителей.. Выводы делайте сами...Стыдно , страна "сверхдержава"!...По стране судят, как в ней живется детям и старикам .... Полностью согласна с Платошкиным.Татьяна ЧайкаПенсионеры «балласт и не нужный»по всей Европе,не «тяните одеяло « на себя)))Для того и изобрели covid,чтобы подчистить ненужных»дармоедов»Сергей КРазовые выплаты пенсионерам, это уже метод повышения благосостояния пенсионеров без провоцирования подъёма цен. Вот индексация разжигает аппетиты торговли и даёт повод к повышению цен.ММарияСаакашвилли голодает. И этот туда же. Оба с голодухи в этом году обзавелись новами жёнами.Регина ТолстоброваЧто ни купишь, все плохое, а хлеб какой отвратительный. Я уже думаю, не отказаться от него совсем. Зачем себя травить.саша дмитренкопереходи на омаров и икру)))Сергей КНу пеките хлеб себе сами из хорошей муки. Я сам себе пеку хлеб четырёх сортов, это очень просто, ну если руками сделать замес тяжело можно купить какую нибудь тестомешалку .. Вот я по вторникам пеку качественный хлеб на неделю, без пальмового масла и другой химии.Александр ДементьевА муку где воруешь? Моя жена уже год бегает по разным магазинам Новосибирска , но за всё время только раз нашла более-менее нормальную муку. Везде 4 - 5 сорт. Т.е. кормовая мука для откорма животных.Сергей Ку Нас высших три сорта, три первых фасовка по 2 кг, есть ещё второго сорта и цельнозерновая, а больше пшеничных никаких. Можно наверное по интернету заказать, на яндекс маркете, вот у меня открылось---https://market.yandex.ru/catalog--muka-pshenichnaia-v-rostove-na-donu/72192/list?onstock=1&hid=15720034&local-offers-first=0. Может и у вас такое возможно.?Валентина ЛТак ведь надо найти, замесить, испечь, а здесь вылила помои и хорошо стало.саша дмитренкоа платошкин-это кто?Сергей РоссиНе скажу кто он, но вот это тыДмитрий Алексеевичпустобрёх!Николай КузнецовОн не пустобрех, он сутками стучит по клавиатуре, зарабатывает на масло со своими корешами. Правда, одни помои настукивает, но это уж, на кого учился. Или, что в голове, то и на языкеАлександр ДементьевСогласен полностью.ВДвалерий двойнишниковЧеловек, не тебе идиоту чета.Татьяна ЧайкаНу это уже полный трындец и тупизм,а ничего,что во всём мире цены маханули вверх!!!Дмитрий Соловьевзарплаты "всего мира" сравним ???Сергей СычевИдёт переформатирование мира! А повышение цен - это его очередная ступень!Владимир EвтушенкоV Vsevolod С подонком и лжецом, который вместо спора начинает нагло лакейски врать, даже разговаривать не желаю. Я всю жизнь пахал, и сейчас работаю. А вас, лакеев буржуйчиков, за мужиков не считаю.ИИринаВраги коммунистов после захвата ими РСФСР вернули такую же Систему ,как была в Российской Империи ,когда богатые и богатейшие паразиты забили собой "социальные лифты ", и не дают стране развиваться ,а народу богатеть . Они на своём примере доказали причины трех революций в России в начале 20 века ,и до дрожи боятся революции ,поэтому и с их ельцинско-путинской властью "уговаривают " народ "Россия исчерпала лимит на революции ", пугают ,что развяжут Гражданскую войну ,если кто-то захочет отнять у них их "дойную корову " Россию .Aamv07причин несколько и одна понятна, в перекосе доходов, думцы пенсию за 10 лет присутствия в думе 45 тыр рублей получают, но живут они за счёт другого получая почти полмилиона в месяц и другие возможные доходы, чего они за неё биться то станут, да у любого Алигарха или Крупного руководителя пенсия ни о чём по сравнению с доходами и почему ОНИ о ней беспокоиться будут., так как живут в другой системе ценностей.Николай ЗайчиковПрав Платошкин на все 200%Aamv07человек прав когда не хитрит, в СССР так же были перекосы как с удобрениями так и с другими суррогатами, маргарин, дешёвые колбасы, спиртное, так же бадяжили, так что не всё так было радужно не пойму почему коммунисты всё время оглядываются, не потому ли что в основной массе оторваны как и обычные смертные от "кормушки".Ринат БесфамильныйСобрались прозападные лизуны и шестерки типа "Евтушенко", "Дементьев" и начинают восхвалять какой молодец, какая у него крутая программа, с которой можно продать все богатства России западным марионеткамРоман РомановЕбанашка этот Пальтушкин. Плетет всякую ерунду из пальца или еще от куда высосанную. Скорее всего от куда-то ещё.Татьяна БраунАХ, какой страдалец за народное счастье!Николай ПетровАлександр Клово, что же ты , как шавка трусливая, клевету распространяешь, а как потребовали ответа за враньё, блокируешь. Вот такие ублюдки дрочат на совок.Комментировать
Свежие комментарии