Медвежий угол

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Платошкин заявил: "Eдроcовцы nовышают цены на все - теперьи и одной пенсии на нормальную едy не xватит!"

Платошкин заявил: "Eдроcовцы nовышают цены на все - теперьи и одной пенсии на нормальную едy не xватит!"

автор - Красный политик Фотография Платошкина За 30 лет в нашей стране существенно в хорошую сторону ничего не изменилось.

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Владимир Соловьев
Олигархи у власти, понимаешь. В регионах они формируют думу!
Александр Клово
27 февраля 1933 года был совершен поджог Рейхстага. Фашистам надо было разжечь вакханалию против коммунистов, чтобы законным путем прийти к власти. Были предъявлены «неопровержимые» доказательства. И остановить фашистов смогли только коммунисты.
amv07
Остановить их смог Союз Советских Социалистических Республик, а СССР похоронили Главари Коммунисты, История однако.
Евгений Гоголев
Так до 1953г были коммунисты, кто спорит, а далее пришли к власти троцкисты - это разные люди. Сегодня была бы компартии, как при Сталине, первый поддержал бы её. А сегодня одно название Коммерческая партия рф.
Александр Клово
Целуйте партию власти...
Евгений Гоголев
Не ешь незнакомые грибы.
Александр Клово
Узнаю почерк "органов". Уничтожайте врагов России! И сами ей служите! Нельзя присягать человеку, надо присягать России!
Дмитрий Соловьев
вообще-то цены повышают окуевшие от жадности и безнаказанности "безнецмены", точнее - монополисты а ВЛАСТЬ, в т.ч. ЕДро , обязанная бороться с повышением цен , молчит и делает вид что ничего не происходит. есть много способов борьбы с монополистами, но власть просто созерцает "типа мировые цены растут" забыв про мировые зарплаты
Александр Дементьев
Бизнецмены при нормальной власти сидели бы в зоне. (как в СССР. А когда сама власть состоит из бизнецменов, то бизнецмены и диктуют нормы жизни. Они же не будут бороться против себя.
Дмитрий Соловьев
100пудово верно, еще добавить что "менеджеры" были бы расстреляны нахрен
Николай Петров
Александр Дементьев
Забыл, что "Рыба гниёт с головы"? А твоя "Рыба" давно сгнила и только воняет. Принюхайся.
Дмитрий Соловьев
а кто ОН, типа сказочник который ни за что не отвечает ???
Николай Петров
Короля делает свита. Забыл ? Или используешь только выгодные поговорки. Кстати, рыба гниёт не с головы. Поговорка для дебилов.
Николай Петров
Он тебе ещё и жопу подтирать должен ?
Дмитрий Соловьев
он должен свои обязанности исполнять, если ты не в курсе а про жопу ты поплачься товарищам-кремлеботам, помогут, вытрут
Николай Петров
А можно подробнее о ЕГО обязанностях ? Особенно про цены расскажи. В каком пункте обязанностей об этом сказано.
Дмитрий Соловьев
конституцию и клятву президента почитай, если буквы знаешь
Николай Петров
Читал. Покажи мне, что он нарушает. Жду.
Александр Клово
Он, ковидный, нюх потерял. Народ плохой власти достался, что делать...
Александр Клово
Несменяемый все нарушает...
Николай Петров
То есть, кроме клеветы, ничего, никто , сказать не может ?
Александр Клово
Да Навальног власть лелеет.
Николай Петров
Насрать на вашего Навального. Расскажи про Путина.
Александр Клово
Ваш Навальный, вы его за границу отправляли.
Анатолий Шадрин
Какими критериями руководствуются Платошкин и его жена-депутат, когда говорят, что люди плохо живут и с каким периодом надо сравнивать пенсии, чтобы оценить их низкий уровень? Что касается уровня жизни россиян, то я уже много раз говорил, что наш народ живет не хуже, чем во многих других странах. Достаточно взглянуть на количество автомобилей, квартир, поездок за границу на отдых и многое другое. Недавно прочитал здесь статью, с участием русского, который живет в Хургаде. Так он сказал, что иностранцы из Европы удивляются, почему русские жалуются на бедность, потому что на одного европейца там приходится 8-10 туристов из России. А что касается пенсий, то когда они были высокими, а люди были ими довольны? Моя бабушка, которая всю жизнь проработала в колхозе, в конце 60-х начале 70-х годов получала пенсию 28 рублей. Потом ей ее повысили до 32 рублей. Так и получала до самой смерти. Мой отец, кавалер ордена Ленина, получал самую высокую для рядового гражданина в СССР пенсию - 132 рубля, и тоже не жировал. Про ельцинскую Россию вообще не говорю. Тогда, по-моему, вообще никто ничего не получал, выживал, как мог. Так что сегодня российские пенсионеры обеспечены во всяком случае не хуже, чем это было в СССР, и уж точно лучше, чем при Ельцине.
Дмитрий Соловьев
придурок, еще кол-во яхт приплети. расскажи как живет средний класс на 17 тыр.. а 1 рубль СССР = 350 руб сейчас.
Александр Дементьев
Толя, ты совсем дурак или притворяешься?. Да, болтаются по миру пару миллионов придурков , у которых папаши или мамаши прихватизировал.и народное добро. Болтаются, демонстрируют богайстьво, собирают новые штаммы коронавируса и тащат это дерьмо на Родину. Если принюхался к кормушке , то сиди и не хрюкай. Те машины, которые ты видишь во дворах, либо по уши в кредитах, либо металлолом, от которого с удовольствием избавились иностранные граждане. А про пенсии не тебе судить. В СССР пенсионе на пенсию мог жить так, как сейчас далеко не каждый работающий способен. О завтрашнем дне в СССР особо не задумывались. А сейчас бога молят - ждут милостыню от президента. Богатейшая страна мира , в которой всё украдено.
Владимир Eвтушенко
Не пиз...и, гнида лакейская, не зря тебе плюсуют такие же шавки, как и ты.
Анатолий Шадрин
Пара миллионов, которые наворовали, как вы выражаетесь, по Египтам и Турциям не катаются, им есть и без этого где отдохнуть. А вот от 30 до 50 миллионов российских граждан, которые в течении года выезжают за границу, это как раз те самые «бедняки» о которых вы все кричите. А что касается СССР, который вы сейчас так нахваливайте, то что же вы его не защищали тогда? Ведь СССР-то развалили такие же как вы, недовольные всем болтуны. Только те не кухне сидели и болтали, а потом вышли на улицу и разрушили великую страну, а такие как вы, которые «ядом» плюются сейчас в интернете и обзывают всех, разрушите современную Россию, если вам только дать волю. Вы ведь никого не любите, кроме себя, ничего не цените, обвиняете всех вокруг в своих неудачах и завидуете тем, кто живет лучше и доволен жизнью. Именно поэтому ни один человек, который мне здесь написал, не привёл ни одного факта, просто ругается матом и исходит злобой. Посмотрите для интереса, отзывы таких же как вы.
Николай Петров
Вот ты, к примеру, в курсе, что в Германии не так давно, пенсионерам живущим на пособия РАЗРЕШИЛИ иметь автомобиль. Только самый бюджетный из бюджетных. Иначе лишат пособия. И стали доплачивать расходы по оплате налога на стиральную машинку и телевизор.
Николай Петров
АриХметику за гаражами в детстве скурил ?
amv07
понятно что думцы пенсию за 10 лет в думе 45 тыр рублей получают, но живут они за счёт другого получая почти полмилиона в месяц и другие возможные доходы, чего они за неё биться то станут, да у любого Алигарха или Крупного руководителя пенсия ни о чём и почему о ни о ней беспокоиться будут.
amv07
сказочник, пиши сказки глядишь разбогатеешь как богатели писатели и музыканты в СССР, они и сейчас не бедствуют если востребованы.
amv07
это в какой земле
Николай Петров
Хрен его знает. Сегодня только, с другом немцем эту тему обсуждали.
Ринат Бесфамильный
Платошкин обижается на власть, за что его лишили кормушки, вот и строчит, строчит
Сергей Росси
Да его и не приближали к кормушке)))
саша дмитренко
кормушка у него на западе,,,
Владимир Казаков
в суде свои слова подтвердишь?
Дмитрий Соловьев
у твоих хозяев детишки и счета на западе
Александр Дементьев
Аааа... Ты, Ринат, боишься, что он твоё место займёт? Хрюкай спокойно. У него совсем другие цели. Читай внимательно его программу.
Александр Дементьев
Санёк, ты опять из дурдома сбежал и несёшь тут всякую хрень. Или тебе ЕдРисня приплачивать за неё начала? Ну. тады "Ой". Неси дальше.
Владимир Eвтушенко
Зато ты, шавка беспородная, виляешь хвостом, когда барин тебе косточки со стола кидает, лакею гнусному.
Владимир Eвтушенко
кормушка у тебя, подонка,на западе,,,
Владимир Eвтушенко
кормушка у тебя, подонка,на западе,,,
Сергей Росси
Ну ты даже не мудак, так ... подмудок
Ринат Бесфамильный
У него не программа "товарищ" , а сплошные обещания и лживость для блага запада и янков, так что сам не хрюкай, а просто сопи в две дырочки
amv07
работа в ФРГ и США в дипломатическом корпусе не самое хилое место от кормушки.
валерий двойнишников
Шашка, за что же так тебя Господь наказал, лишив мозгов напрочь?
Андрей Бедный
Молоко из овсянки, а еще из гречки, и все это особые продукты для всяких, на голову ушибленных, травоедов. Обычное молоко не пробовал покупать? ) Или в нем у него тоже ГМО? )))
Дмитрий Соловьев
а ты найди это обычное молоко, в смысле в магните или 5-ке
Андрей Бедный
Да полно. Там и покупаю. Предпочитаю местных производителей в пакетах, а не то у которого срок годности полгода. Что там искать-то? Одни дебилы напридумывают ерунды, другие ее начитаются и наслушаются, а потом производители для таких чушь пишут на упаковках, например на подсолнечном масле, что холестерина не содержит ))) Я до слез ржал когда в первый раз это увидел.
Валерий Пашнин
Ну вот и поют они с Глазковой дуэтом. Семейственность.
Vsevolod
И автор, и Платошкин, ну, такие страдальцы за народ, что "кушать не могу". Я пенсионер, но как-то не страдаю. Родственники у меня тоже пенсионеры и друзья моего возраста тоже. И я среди них страдальцев не вижу.
Елена Тихомирова
Сомневаюсь , что вы пенсионер....
Vsevolod
Ваше дело, хотите сомневайтесь, хотите нет, но человек 1954 года рождения не может не быть пенсионером. Не буду лукавить, я все еще подрабатываю, но скулить не собираюсь. Не та порода. А на всяких "коммунистов", хоть Платошкин, хоть Зю, мне плевать. Я видел коммунистических босиков в СССР (не путать с коммунистами-работягами) и знаю, что говорить они могут все, что угодно, а вот дела их с говорильней си-и-ильно расходятся.
Александр Дементьев
А ты из каких пенсионеров? Из тех, которые на Западе норку вырыли и тащат в неё денежку? Тогда понятно, почему тебя не волнует то, что твою Родину растаскивают по таким же норкам шустрые нувориши, оставляя НЕ твоим внукам объедки от общего пирога.
Владимир Eвтушенко
Из этих самых такие мрази
Владимир Eвтушенко
Пёс беспородный, ты не страдаешь потому, что немало хапнул в 90-е,
Владимир Eвтушенко
Ах же ты мразь поганая - ты подрабатываешь. Так почему только когда тебя харей в грязь ткнули, про это вспомнил*? Я пенсионер, работаю, потому себя и не считаю нищим, но если бы не работал, то еле-еле сводил концы с концами, хотя пенсия 16 тысяч, но одно ЖКХ минус 6 тысяч. А лекарства:
Vsevolod
С дураком, который вместо спора начинает лаяться, даже разговаривать не желаю. Я всю жизнь пахал, и сейчас работаю. А вас, нытиков, за мужиков не считаю.
Александр Дементьев
Ты пахал?... Ты, милок, жопу грел на печи и страну просрал, когда другие целину поднимали, БАМ строили или как я -четверть века на урановых рудниках в пустыне добывал стратегическое сырьё, чтобы тебя, "пахаря" США не сильно гнобило. Поэтому и сейчас у тебя такая гнилая идеология. Сам хапнул, а на других ( в том числе и на страну) насрать.
Vsevolod
Ты, голодающий Поволжья, перед тем как писать о своих страданиях, убери фото ряхи, а то как-то не вяжется с голодухой. А отвечать на собачий лай больше не буду. Я с людьми привык общаться, а не с шавками подворотными.
Ринат Бесфамильный
сомнения свои в одно место спрячьте, ибо я тоже пенсионер
валерий двойнишников
БалОбол он!
Владимир Лисуков
Ни с каким периодом сравнивать не надо. Всё просто: сначала мы жили бедно, а потом нас обокрали. А сейчас пенсионеру страшно заходить в магазин: купить можно в большинстве своём отраву и за большие деньги. Существует и риск вернуться из магазина с банковским долгом.
Сергей Росси
Платошкины нужны, если останутся одни скабеевы вам всем не о чем будет собачиться и вы пойдете заниматься своими делами
Александр Дементьев
Не согласен. Платошкин предлагает сравнительно отличную от СССР-овского социализма и очень подходящую для России схему государственного устройства. Другое дело, что захватившая власть шайка, вряд ли позволит воплотить её в жизнь. Но он показывает НАПРАВЛЕНИЕ. к которому надо стремиться. Цель, которой у современной России нет. Никакой ! А общество без цели - это болото, в котором привольно чувствуют себя только пиявки да лягушки.
Сергей Росси
Ну собачится то вы будете, почему не согласен ? ))
Ринат Бесфамильный
Все распродать и лизать отхожее место у запада. вот его программа
amv07
цель жить по человечески и не бояться, что тебя оплопошат, вот и вся философия, человек который жил по времени как сыр в Масле от СССР до России при Путине, но почему резко прозрел когда его ушли с государевой работы, могу поверить что прозрел, с большой оговоркой, то что он с катушек слетает или переигрывает, единсвенное что в пользу не молчал против повышения пенсионного возраста. ну ни как не вяжется с образом Ильи Муромца спасателя всея Руси,
Елена Тихомирова
Пенсионеры ненужный баланс для наших правителей.. Выводы делайте сами...Стыдно , страна "сверхдержава"!...По стране судят, как в ней живется детям и старикам .... Полностью согласна с Платошкиным.
Татьяна Чайка
Пенсионеры «балласт и не нужный»по всей Европе,не «тяните одеяло « на себя)))Для того и изобрели covid,чтобы подчистить ненужных»дармоедов»
Сергей К
Разовые выплаты пенсионерам, это уже метод повышения благосостояния пенсионеров без провоцирования подъёма цен. Вот индексация разжигает аппетиты торговли и даёт повод к повышению цен.
Мария
Саакашвилли голодает. И этот туда же. Оба с голодухи в этом году обзавелись новами жёнами.
Регина Толстоброва
Что ни купишь, все плохое, а хлеб какой отвратительный. Я уже думаю, не отказаться от него совсем. Зачем себя травить.
саша дмитренко
переходи на омаров и икру)))
Сергей К
Ну пеките хлеб себе сами из хорошей муки. Я сам себе пеку хлеб четырёх сортов, это очень просто, ну если руками сделать замес тяжело можно купить какую нибудь тестомешалку .. Вот я по вторникам пеку качественный хлеб на неделю, без пальмового масла и другой химии.
Александр Дементьев
А муку где воруешь? Моя жена уже год бегает по разным магазинам Новосибирска , но за всё время только раз нашла более-менее нормальную муку. Везде 4 - 5 сорт. Т.е. кормовая мука для откорма животных.
Сергей К
у Нас высших три сорта, три первых фасовка по 2 кг, есть ещё второго сорта и цельнозерновая, а больше пшеничных никаких. Можно наверное по интернету заказать, на яндекс маркете, вот у меня открылось---https://market.yandex.ru/catalog--muka-pshenichnaia-v-rostove-na-donu/72192/list?onstock=1&hid=15720034&local-offers-first=0. Может и у вас такое возможно.?
Валентина Л
Так ведь надо найти, замесить, испечь, а здесь вылила помои и хорошо стало.
саша дмитренко
а платошкин-это кто?
Сергей Росси
Не скажу кто он, но вот это ты
Дмитрий Алексеевич
пустобрёх!
Николай Кузнецов
Он не пустобрех, он сутками стучит по клавиатуре, зарабатывает на масло со своими корешами. Правда, одни помои настукивает, но это уж, на кого учился. Или, что в голове, то и на языке
Александр Дементьев
Согласен полностью.
валерий двойнишников
Человек, не тебе идиоту чета.
Татьяна Чайка
Ну это уже полный трындец и тупизм,а ничего,что во всём мире цены маханули вверх!!!
Дмитрий Соловьев
зарплаты "всего мира" сравним ???
Сергей Сычев
Идёт переформатирование мира! А повышение цен - это его очередная ступень!
Владимир Eвтушенко
V Vsevolod С подонком и лжецом, который вместо спора начинает нагло лакейски врать, даже разговаривать не желаю. Я всю жизнь пахал, и сейчас работаю. А вас, лакеев буржуйчиков, за мужиков не считаю.
Ирина
Враги коммунистов после захвата ими РСФСР вернули такую же Систему ,как была в Российской Империи ,когда богатые и богатейшие паразиты забили собой "социальные лифты ", и не дают стране развиваться ,а народу богатеть . Они на своём примере доказали причины трех революций в России в начале 20 века ,и до дрожи боятся революции ,поэтому и с их ельцинско-путинской властью "уговаривают " народ "Россия исчерпала лимит на революции ", пугают ,что развяжут Гражданскую войну ,если кто-то захочет отнять у них их "дойную корову " Россию .
amv07
причин несколько и одна понятна, в перекосе доходов, думцы пенсию за 10 лет присутствия в думе 45 тыр рублей получают, но живут они за счёт другого получая почти полмилиона в месяц и другие возможные доходы, чего они за неё биться то станут, да у любого Алигарха или Крупного руководителя пенсия ни о чём по сравнению с доходами и почему ОНИ о ней беспокоиться будут., так как живут в другой системе ценностей.
Николай Зайчиков
Прав Платошкин на все 200%
amv07
человек прав когда не хитрит, в СССР так же были перекосы как с удобрениями так и с другими суррогатами, маргарин, дешёвые колбасы, спиртное, так же бадяжили, так что не всё так было радужно не пойму почему коммунисты всё время оглядываются, не потому ли что в основной массе оторваны как и обычные смертные от "кормушки".
Ринат Бесфамильный
Собрались прозападные лизуны и шестерки типа "Евтушенко", "Дементьев" и начинают восхвалять какой молодец, какая у него крутая программа, с которой можно продать все богатства России западным марионеткам
Роман Романов
Ебанашка этот Пальтушкин. Плетет всякую ерунду из пальца или еще от куда высосанную. Скорее всего от куда-то ещё.
Татьяна Браун
АХ, какой страдалец за народное счастье!
Николай Петров
Александр Клово, что же ты , как шавка трусливая, клевету распространяешь, а как потребовали ответа за враньё, блокируешь. Вот такие ублюдки дрочат на совок.

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