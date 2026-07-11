ВС России ударили по подстанции ВСУ в Черниговской области

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили беспилотником подстанцию, используемую в интересах ВСУ, в населённом пункте Мена Черниговской области Уточняется, что цель была уничтожена беспилотным летательным аппаратом «Герань-2 Сикер».
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