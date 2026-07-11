RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 671 подписчик

ВС России ударили по подстанции ВСУ в Черниговской области

ВС России ударили по подстанции ВСУ в Черниговской области

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили беспилотником подстанцию, используемую в интересах ВСУ, в населённом пункте Мена Черниговской области Уточняется, что цель была уничтожена беспилотным летательным аппаратом «Герань-2 Сикер».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии