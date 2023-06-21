Военное обозрение

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Газовые соглашения с Узбекистаном – альянс, торговый контракт или что-то еще

Газовые соглашения с Узбекистаном – альянс, торговый контракт или что-то еще

16 июня прошло официальное сообщение о том, что российский концерн «Газпром» («Газпромэкспорт») и правительство Узбекистана (UzGaztrade) подписали крупный контракт на поставку природного газа.

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