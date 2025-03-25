Прогноз погоды в Крыму на вторник. • Симферополь: +19°, облачно• Севастополь: +15°, облачно• Ялта: +16°, облачно• Алушта: +15°, облачно• Евпатория: +14°, облачно• Саки: +16°, облачно• Бахчисарай: +18°, облачно• Джанкой: +20°, облачно• Судак: +13°, облачно• Феодосия: +13°, обла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии