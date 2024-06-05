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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Медиков повторными выплатами удерживают в глубинке

Медиков повторными выплатами удерживают в глубинке 💸💸💸 В Волгоградской области продолжают оказывать материальную поддержку медицинским работникам, решившим работать в удалённых населённых пунктах.

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