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Царьград

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Воют сирены: 5 тысяч военных направлены в Польшу для учений Alarm-26

Воют сирены: 5 тысяч военных направлены в Польшу для учений Alarm-26

Общая численность американского контингента в Польше может вырасти до 11 тысяч.В Польше началась общенациональная проверка сирен в рамках военных учений Alarm-26.

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