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Американский клуб может появиться в КХЛ: «Команда может базироваться в условном Подольске. Набрать американцев и канадцев из Европы не составит труда» («Матч ТВ»)

Об этом сообщает «Матч ТВ». «Американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США. Как произошло с российско‑китайскими отношениями, когда появился «Куньлунь», который теперь базируется в Мытищах.

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