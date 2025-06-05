Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    правильно. Зачем  показывать фильмы, где  лают на Россию и её  народ?Показ фильма с Ур...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Писать в СК Бастрыкину. Его аппарат работает слажено и бескомпромиссно. Нельзя оставлять это без сурового наказания п...Прошёл год, а его...
  • Silver Kont
    Жаль, что черножопых мразей не пристрелили при задержании...Прошёл год, а его...

Обыски проводят в офисе издания Ura.ru в Екатеринбурге

Обыски проводят в офисе издания Ura.ru в Екатеринбурге

В офисе информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге проходят обыски. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера смелых
Уральский регион давно надо дрючитьуже потому, что там губер Хуйвашев -хреннашим расплодил все , что можно плохого. Там и башкиры- националисты, и всякие азеро- таджикские анклавы, и либшиза во главе с откровенным врагами - ельциноидами, и цыган пригрел, - несморя на то, что это регион работающий, гнойник надстройки уже давно отравляет общество. Небезызвестный Колясников, продававший фашисткую атрибутику, став блогером, изподтишка все это время гадит - а что уже говорить про недавнее прошлое , когда навальнистов там было больше всего, разве только Москва не уступала... Так что давно пора была хорошенько там почистить!
Ответить
16 час.
наверх