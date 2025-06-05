Обыски проводят в офисе издания Ura.ru в Екатеринбурге

Вера смелых

Уральский регион давно надо дрючитьуже потому, что там губер Хуйвашев -хреннашим расплодил все , что можно плохого. Там и башкиры- националисты, и всякие азеро- таджикские анклавы, и либшиза во главе с откровенным врагами - ельциноидами, и цыган пригрел, - несморя на то, что это регион работающий, гнойник надстройки уже давно отравляет общество. Небезызвестный Колясников, продававший фашисткую атрибутику, став блогером, изподтишка все это время гадит - а что уже говорить про недавнее прошлое , когда навальнистов там было больше всего, разве только Москва не уступала... Так что давно пора была хорошенько там почистить!