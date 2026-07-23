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Совет по дому

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Приготовил на ужин огромный рыбный пирог «Улет»: слоеная начинка, пышное тесто на молоке — выпечка за 50 минут!

Приготовил на ужин огромный рыбный пирог «Улет»: слоеная начинка, пышное тесто на молоке — выпечка за 50 минут!

Домашний рыбный пирог «Улет» — отличный вариант для сытного семейного ужина. Мягкое дрожжевое тесто, сочная красная рыба, картофель и лук отлично сочетаются между собой, а сливочное масло делает начинку особенно нежной.

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