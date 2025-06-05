Украинский студент отправился в зону СВО мстить за отца: «Дойдем до Киева»

МОСКВА, 5 июня, ФедералПресс. Студент из Киева с позывным «Гаруспик» принял решение отправиться в зону специальной военной операции с целью отомстить за своего отца, который пропал без вести после присоединения к ополчению в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2018 году.