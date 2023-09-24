Мировое обозрение

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Лавров о перспективах урегулирования ситуации на Украине: «Раз на поле боя — так на поле боя»

Лавров о перспективах урегулирования ситуации на Украине: «Раз на поле боя — так на поле боя»

Если Запад говорит, что конфликт на Украине должен решаться на поле боя, значит — на поле боя. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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