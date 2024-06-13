Выставка картин участника СВО открылась во Втором Иркутске

Персональная выставка картин участника специальной военной операции, учителя технологии, физики и астрономии гимназии № 3 Павла Безденежных открылась в библиотеке на Сибирских Партизан, 22 во Втором Иркутске, сообщили в администрации города.
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