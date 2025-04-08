Месть Дании Трампу: SAMP/T вместо Patriot?

Заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии к США и его попытки заставить европейцев платить больше за безопасность могут привести к тому, что американские компании потеряют контракт на сумму более 2,5 миллиардов долларов, когда Дания выберет европейскую систему ПВО SAMP/T вместо системы Patriot.