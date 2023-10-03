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«Мы никогда не встретимся, но я тебя люблю»: Стас Садальский поздравил с днем рождения Андрея Данилко

«Мы никогда не встретимся, но я тебя люблю»: Стас Садальский поздравил с днем рождения Андрея Данилко

Популярный российский актер и комик Стас Садальский поздравил Андрея Данилко в своем личном блоге. Он отметил, что, несмотря на существующий политический кризис, он все еще считает Данилко своим близким другом.

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