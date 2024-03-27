Адвокат Данильченко: написание букв "е" и "ё" в документах приравнивается

Очень часто в документах могут встретиться ошибки в написании имен и фамилий, дат и мест рождения. Иногда люди спокойно живут с такими ошибками всю жизнь, но чаще все-таки граждане сталкиваются с достаточно серьезными проблемами как в сфере личных, так и имущественных отношений.
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