Адвокат Данильченко: написание букв "е" и "ё" в документах приравнивается

Очень часто в документах могут встретиться ошибки в написании имен и фамилий, дат и мест рождения. Иногда люди спокойно живут с такими ошибками всю жизнь, но чаще все-таки граждане сталкиваются с достаточно серьезными проблемами как в сфере личных, так и имущественных отношений.