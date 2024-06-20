Декоммунизация продолжается. В Киеве обвалился очередной мост

На улице Жилянской обвалилась часть Воздухофлотского автомобильного моста. Как сообщили местным журналистам очевидцы, рухнул пешеходный тротуар – железобетонная балка упала и перегородила автомобильное движение в обе стороны под путепроводом.
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