Жителей Владивостока зовут вносить предложения по благоустройству общественных пространств

Предложения по благоустройству общественных пространств ждут от жителей Владивостока. Поделиться тем, как они хотят видеть новые пространства, жители старше 14 лет могут до 9 августа на портале «Госуслуги».
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