Футболист "Амкала" Карпов: Дзюба кричал мне вслед, а потом пнул меня

В финальном матче Т-Лиги уличного футбола произошла скандальная ситуация между футболистом Артемом Дзюбой, выступавшим за "Мандалориан" и игроком "Амкала" Антоном Карповым, которая закончилась тем, что Дзюба пнул своего оппонента.
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