Футболист "Амкала" Карпов: Дзюба кричал мне вслед, а потом пнул меня

В финальном матче Т-Лиги уличного футбола произошла скандальная ситуация между футболистом Артемом Дзюбой, выступавшим за "Мандалориан" и игроком "Амкала" Антоном Карповым, которая закончилась тем, что Дзюба пнул своего оппонента.