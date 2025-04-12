Рада проголосует за продление военного положения на Украине еще на 90 дней

Верховная рада Украины намерена продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. За решение она проголосует уже на следующей неделе, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк на своем YouTube-канале.
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