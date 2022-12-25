Лучшие фантастические и фэнтезийные книги 2022 года

Год был весьма богатым на примечательные книжные новинки. В фантастике вышло несколько работ признанных мастеров жанра: сборники малой прозы от таких мастеров, как Ким Стэнли Робинсон и Кен Лю, «потерянный роман Хайнлайна», переиздания культовых циклов Джина Вулфа и Джона Скальци… В нише фэнтези больше долгих циклов — выходят многообещающие новинки и долгожданные продолжения, а внимание читателей привлекают как хорошо знакомые авторы, так и начинающие (или те, у кого раньше не было изданий на русском).