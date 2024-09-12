Гутерриш потребовал расследовать удар по лагерю, в котором погибли работники ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал расследовать обстоятельства удара израильской по лагерю беженцев Нусейрат, в результате которого погибли 18 человек, в том числе работники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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