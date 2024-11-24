Bloomberg рассказал о планах Байдена укрепить позиции Киева до инаугурации Трампа

Байден стремится максимально укрепить позиции Украины до инаугурации Трампа, пишет Bloomberg. В частности действующий президент США за последнее время уже разрешил Киеву наносить удары американским оружием вглубь России, одобрил отправку противопехотных мин, простил Украине долг в размере почти $5 млрд и ввел санкции в отношении Газпромбанка.