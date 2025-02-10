Станут ли массовыми «прозрачный капот» и «машина-призрак»?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Станут ли массовыми такие системы, как «прозрачный капот» и навигатор с «автомобилем-призраком»? Или останутся ­дорогими игрушками?Ответ экспертаКирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:– Функция «прозрачный капот» давно стала привычной и на серьезных внедорожниках, и на кроссоверах.