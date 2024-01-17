Строительство еще двух аэропортов в Молдове маловероятно

В Республике Молдова появятся и другие аэропорты, когда будет спрос, и рейсов будет больше. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Андрей Спыну в контексте дискуссий о строительстве новых аэропортов на севере и юге страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии