Учёные установили связь между храпом и преждевременным старением мозга

Сотрудники лаборатории сомнологии и нейрофизиологии Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции проанализировали, что происходит с мозгом во время синдрома обструктивного апноэ сна с помощью методов полисомнографии и электроэнцефалографии.
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