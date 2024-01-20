Учёные установили связь между храпом и преждевременным старением мозга

Сотрудники лаборатории сомнологии и нейрофизиологии Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции проанализировали, что происходит с мозгом во время синдрома обструктивного апноэ сна с помощью методов полисомнографии и электроэнцефалографии.