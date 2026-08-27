А был ли… Путин? Кремль превратил в триллер визит главы ЦРУ. Что можно точно сказать?

Leon

Ника Кто-нибудь объяснит, куда делась дешевая крупа? Геркулес был по 14 рублей, сейчас лежат такие же пакеты, только в цветном полиэтилене по 44 рубля. Гречка была по 31 рублю, сейчас такие же пакеты, по 52 рубля.

Наверное туда же куда делся бензин за 50 руб./литр. А сейчас такой же (даже наверное хуже ибо Евро3) больше 90 руб./л