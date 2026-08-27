Коллаж Царьграда Таинственный и абсолютно срочный визит директора ЦРУ в Москву стремительно обрастает слухами и спекуляциями.
А был ли… Путин? Кремль превратил в триллер визит главы ЦРУ. Что можно точно сказать?
Комментарии
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Leon
Ника
Кто-нибудь объяснит, куда делась дешевая крупа? Геркулес был по 14 рублей, сейчас лежат такие же пакеты, только в цветном полиэтилене по 44 рубля. Гречка была по 31 рублю, сейчас такие же пакеты, по 52 рубля.
Наверное туда же куда делся бензин за 50 руб./литр. А сейчас такой же (даже наверное хуже ибо Евро3) больше 90 руб./л
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4 н.
Ника
Leon
Наверное туда же куда делся бензин за 50 руб./литр. А сейчас такой же (даже наверное хуже ибо Евро3) больше 90 руб./л
Но, цена Геркулеса из 14 рублей превратилась в 44 рубля. Это, слишком.
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4 н.
Leon
Вадим Скоробогатов
А ВВП потом опять будет говорить...&quot;НАС ОПЯТЬ ОБМАНУУУУУЛИИИИ&quot;
Дедушка старый, ему всё равно.
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2 н.
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