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Мурзагулов – Евсееву: «Как осмелел Мистер Нерешительность. Шарик – круглый, еще пообщаемся, жди»

Ростислав Мурзагулов жестко ответил на слова Вадима Евсеева. Бывший главный тренер «Уфы» ранее сказал про экс-председателя попечительского совета клуба: «Он лепит в инстаграме, чтобы все писали его фамилию.

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