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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сотрудничество Samsung с Baidu вряд ли поможет поднять продажи смартфонов Galaxy S24 в ...

Сотрудничество Samsung с Baidu вряд ли поможет поднять продажи смартфонов Galaxy S24 в ...

Сотрудничество Samsung с Baidu вряд ли поможет поднять продажи смартфонов Galaxy S24 в КитаеВыводя новые флагманские смартфоны семейства Galaxy S24 на китайский рынок, компания Samsung Electronics сделала ставку на сотрудничество с местным поисковым гигантом Baidu, обеспечив интеграцию профильных сервисов китайского партнёра на свои устройства.

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