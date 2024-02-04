Сотрудничество Samsung с Baidu вряд ли поможет поднять продажи смартфонов Galaxy S24 в КитаеВыводя новые флагманские смартфоны семейства Galaxy S24 на китайский рынок, компания Samsung Electronics сделала ставку на сотрудничество с местным поисковым гигантом Baidu, обеспечив интеграцию профильных сервисов китайского партнёра на свои устройства.