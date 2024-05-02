Таджикистан перевернул слова Лаврова и продолжает сыпать обвинениями в адрес России требуя оставить таджиков в покое

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, март 2024 года «Теракт в «Крокус Сити Холле» стал основной причиной проведения более тщательных проверок в отношении прибывающих в Россию иностранных граждан.