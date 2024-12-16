Штраф и тюрьма: чем может обернуться украшение подъезда к Новому году

Global Look Press / Alexander Legky Украшение подъезда к Новому году может обернуться как административной, так и уголовной ответственностью для тех, кто решил добавить праздничного настроения в подъезде многоквартирного дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии