Американец отметил 100-летие стриптизом!

Американец, которому исполнилось 100 лет, отпраздновал день рождения в стриптиз-клубе. Дочь дедушки заявила, что отец всю жизнь любил женщин и их грудь, поэтому американке пришла в голову идея отметить день рождения родителя именно в стриптиз-клубе.