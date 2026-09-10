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iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max заряжаются быстрее iPhone 17 Pro, но для этого придется поискать совместимый адаптер

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max заряжаются быстрее iPhone 17 Pro, но для этого придется поискать совместимый адаптер

Например, зарядные устройства от MacBook не подойдут, даже несмотря на то, что они выдают гораздо больше 60 Вт Apple существенно увеличила скорость проводной зарядки iPhone 18 Pro.

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