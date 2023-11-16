Сенатор Галлахер назвал глупой ставкой надежды Байдена на умиротворение КНР

Конгрессмен-республиканец от штата Висконсин, председатель специального комитета Палаты представителей по Китаю Майк Галлахер назвал ошибочным предположение президента США Джо Байдена о том, что Китай будет менее агрессивным на мировой арене, так как Пекину необходимо решать внутренние проблемы.