Сенатор Галлахер назвал глупой ставкой надежды Байдена на умиротворение КНР

Конгрессмен-республиканец от штата Висконсин, председатель специального комитета Палаты представителей по Китаю Майк Галлахер назвал ошибочным предположение президента США Джо Байдена о том, что Китай будет менее агрессивным на мировой арене, так как Пекину необходимо решать внутренние проблемы.
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